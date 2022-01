Lombardia: Magoni, Frecce tricolori sorvoleranno gp Monza e protagoniste del video olimpico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- “La Lombardia plaude alle Frecce tricolori per due belle notizie. Innanzitutto, il volo effettuato ieri sulla Valtellina per promuovere il territorio e le Olimpiadi invernali 2026 con un video in fase di realizzazione. E poi la decisione, da parte degli organizzatori della Formula 1, di confermare la presenza della pattuglia acrobatica al prossimo Gran Premio di Monza”. Lo dice Lara Magoni, assessore regionale al turismo, marketing territoriale e moda della Regione Lombardia. “Il pressing portato avanti da più parti, con in testa l’Automobile club di Milano e il suo presidente Geronimo La Russa, con il quale mi ero confrontata sul tema in questi giorni – spiega Lara Magoni – ha prodotto gli effetti sperati e l’ipotesi di cancellare l’esibizione delle Frecce tricolori al Gran Premio di Monza è rientrata. Giusto, com’è nelle politiche della Regione Lombardia, salvaguardare l’ambiente: ciò può avvenire con azioni compatibili al mantenimento di una ‘tradizione’ forte e consolidata come quella delle Frecce tricolori”. (Com)