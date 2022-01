Italia-Ucraina: Della Vedova incontra ambasciatore Melnyk, ribadito sostegno a sovranità di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Affari esteri Benedetto Della Vedova ha incontrato alla Farnesina l'ambasciatore ucraino in Italia, Yaroslav Melnyk. Come riferisce un tweet, il focus del colloquio si è concentrato su relazioni bilaterali, cooperazione economica e situazione al confine orientale. In quest'occasione, il sottosegretario ha "riaffermato il sostegno all'integrità territoriale e alla sovranità dell'Ucraina". (Res)