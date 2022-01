Roma metropolitane: assessore, anticipo contratto servizio per garantire stipendi fino a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per garantire il pagamento degli stipendi e il funzionamento della società capitolina in liquidazione Roma Metropolitane "a gennaio è stato sbloccato l'onere sui lavori di piazza Venezia" della Metro C mentre per il periodo "da febbraio a giugno mi appresto a portare in giunta una delibera con la quale anticipiamo il contratto di servizio e garantiamo il funzionamento della società, nella temporaneità della rimessa in bonis della stessa". Lo ha detto l'assessore ai Trasporti di Roma, Eugenio Patané, nel corso della seduta della commissione Mobilità del Campidoglio, presieduta da Giovanni Zannola del Pd. (Rer)