Quirinale: Rampelli (Fd'I), tempi maturi per elezione diretta ma palazzo non si rassegna

- Per il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia, "le liturgie per l’elezione del capo dello Stato, con oltre mille parlamentari alla Camera che si muovono secondo le regole delle segreterie dei partiti e delle loro correnti, la concentrazione del dibattito mediatico sul dualismo Quirinale/palazzo Chigi, i partiti che non propongono progetti ma nomi lanciati sul tavolo per essere bruciati, i peones che si divertono a farsi votare da qualche parlamentare amico per stare 12 ore sulle schermate tv, è quanto di più lontano ci sia dai bisogni dei cittadini e dalla presentabilità di uno Stato autorevole". Il parlamentare aggiunge in una nota: "In una fase tragica come quella che stiamo attraversando prime chiame e seconde chiame stridono, le schede bianche sembrano il rifugio della decisione e per questo abbiamo rotto gli indugi e scelto oggi di votare Guido Crosetto. Ma è giunto il momento che il 'suffragio elettorale censitario' sia sostituito da quello universale, che il prossimo capo dello Stato o del governo sia deciso dai cittadini. Lo diciamo da sempre, e oggi - visto lo spettacolo indecente - lo ribadiamo con più forza". (Com)