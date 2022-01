Quirinale: Lupi (NcI), venerdì avremo presidente della Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con Agenzia Nova venti anni di racconto puntuale, preciso, dettagliato degli avvenimenti nazionali ed internazionali" Maurizio Lupi

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- “Venerdì avremo il Presidente della Repubblica”. Lo ha affermato il presidente di Noi con l’Italia, Maurizio Lupi, parlando con i cronisti fuori da Montecitorio. Quanto alla possibilità che il nuovo capo dello Stato possa essere una donna, Lupi ha aggiunto: “Non sono un astrologo, so solo che gli scenari davanti li abbiamo tutti ed il dialogo e in corso. Non abbiamo molto da girarci intorno”. (Rin)