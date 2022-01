Bosnia: inviato Usa Palmer, istituzioni forti sono importanti contro la crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato Usa per la riforma elettorale in Bosnia Erzegovina, Matthew Palmer, ha sottolineato l'importanza per il Paese di avere "delle istituzioni forti". In una conferenza stampa congiunta a Sarajevo con l'inviata Ue, Angelina Eichhorst, e il presidente della Camera dei popoli della Bosnia Erzegovina, Dragan Covic, Palmer ha osservato che delle istituzioni forti sono importanti per superare l'attuale crisi politica nel Paese. Il funzionario Usa ha inoltre sottolineato che è importante garantire l'integrità del processo elettorale e che il quadro istituzionale dello Stato rifletta il rispetto dei diritti dei popoli costituenti. "Sosteniamo pienamente la prospettiva europea della Bosnia Erzegovina, in conformità con l'Accordo di Dayton: uno Stato, due entità, tre popoli costituenti", ha sottolineato Palmer. (Seb)