Speciale scuola: assessora Roma, grande soddisfazione per firma addendum servizio Oepa

20 luglio 2021

- "Esprimo grande soddisfazione per la firma dell'accordo che garantisce ai bambini e alle bambine con disabilità la continuità educativa anche in caso di didattica a distanza, firmato oggi con le parti sindacali, Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Roma Capitale e Rieti e Uil Fpl Roma e Lazio e le centrali cooperative LegaCoopsociali Lazio, Confcooperative-Federsolidarietà Lazio e Agci Solidarietà Lazio". Lo comunica in una nota l'Assessora alla Scuola, Formazione, Lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli. "Oggi si conclude un processo al quale abbiamo lavorato con impegno e che si aspettava da tempo: un documento che prevede di rimodulare le ore di assistenza Oepa in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza al fine di assicurare ai ragazzi e alle ragazze di non essere lasciati soli e allo stesso tempo garantire agli operatori e alle operatrici continuità lavorativa". (Com)