Speciale scuola: Francia, il 4 per cento delle classi chiuse per Covid

- In Francia il 4 per cento delle classi negli istituti scolastici sono attualmente chiuse a causa del coronavirus. Lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione, Jena-Michel Blanquer, all'emittente televisiva "BfmTv". Blanquer ha poi fatto un bilancio dell'annuncio fatto il 13 gennaio scorso, quando ha promesso 5 milioni di mascherine Ffp2 al personale scolastico di tutta la Francia. "Il 90 per cento delle mascherine Ffp2 sono arrivate", ha detto Blanquer. (Frp)