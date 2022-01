Speciale scuola: Imperial College, ritorno a scuola fa salire contagi di Covid fra i bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritorno a scuola sta facendo salire i contagi da variante Omicron del Covid-19 fra i bambini e potrebbe portare a un'altra impennata di casi negli adulti. È quanto emerge dai risultati dello studio React-1, condotto dall'Imperial College di Londra. Come riporta l'emittente "Sky News", lo studio, che si basa su circa 100 mila test effettuati in maniera casuale in tutta l'Inghilterra, mostrano che il tasso di contagio nei bambini in età da scuola primaria è del 7,8 per cento, durante il periodo dal 5 al 20 gennaio. Al contrario, i tassi di contagio negli adulti sono molto più bassi e in calo e gli adulti over 75 hanno quindi il 2,4 per cento di probabilità di ammalarsi. "Per qualcuno con un bambino che va a scuola, questo è un potenziale fattore di rischio per il resto della famiglia" ha affermato il professor Christl Donnelly del Centro per le malattie infettive di contatto con l'Oms dell'Università di Oxford. (Rel)