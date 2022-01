Speciale scuola: in Municipio Roma I iniziative virtuali con studenti per Giorno memoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono diverse le iniziative in programma organizzate dal Primo Municipio in occasione della Giornata della Memoria, giovedì 27 gennaio. Una serie di eventi virtuali dedicati alle scuole del territorio, da poter condividere con i compagni di scuola e con la comunità scolastica, preparati assieme a Rai Ragazzi e alla Comunità Ebraica di Roma. "Nei giorni in cui si commemora la memoria di tutti coloro che persero la vita nella tragedia dell'Olocausto è fondamentale creare un ulteriore momento di riflessione e di consapevolezza assieme ai nostri ragazzi", hanno dichiarato la presidente del Primo Municipio Lorenza Bonaccorsi e l'assessora municipale alla Cultura Silvia Giulia Ghia. (Com)