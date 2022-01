Speciale scuola: Zaia (Veneto), Regioni chiedono cambio approccio, presto documento a Speranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Rispetto alle scuole – ha aggiunto il Presidente del Veneto – bisogna fare in modo che vadano in isolamento solo i ragazzi positivi sintomatici e che gli altri restino a scuola”. “Il principio generale – ha concluso Zaia – è quello della semplificazione dell’approccio prendendo atto della mutata realtà, che ci dice, ad esempio, che il contact tracing è saltato, perchè con 20.000 positivi al giorno in una Regione ci sono 200.000 persone da contattare. E’ evidente che il modello attuale non funziona, come si è visto con il caos tamponi che non ha assolutamente risolto il problema”. (Com)