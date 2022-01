Speciale scuola: Roma, Cgil, liceo artistico Marino a rischio chiusura, chiediamo incontro con Regione Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo vicini a chi lotta per salvare dal rischio di chiusura lo storico liceo artistico di via Colonna di Marino, ex Istituto d'arte, a Roma, un luogo caro a tutti i cittadini di Marino e dei Castelli, da oltre 100 anni centro di cultura e che ha dato lustro al territorio grazie agli artisti in esso formatisi". Lo scrivono in una nota la Cgil e la Flc di Roma Sud Pomezia Castelli. "Purtroppo - continua la nota - decenni di tagli al sistema scolastico e la mancanza di cultura di chi avrebbe dovuto tutelare questo spazio di vitalità e creatività, conosciuto anche a livello internazionale, hanno portato alla situazione odierna. Proprio nel momento più delicato, quando è evidente ormai a tutti che solo la cultura e la bellezza artistica ci salveranno dal declino, l'ignavia e l'incapacità di una classe politica inadeguata stanno determinando il depauperamento e la perdita di fondamentali centri culturali e scolastici nelle nostre cittadine. Sosteniamo la battaglia per impedire la chiusura del liceo artistico di Marino e siamo al fianco dei lavoratori di quella scuola e degli alunni. Chiediamo un incontro urgente con l'assessore alla formazione della Regione Lazio e con il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale". (Com)