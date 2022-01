© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il leader di Italia viva, Matteo Renzi, "bisogna cambiare le regole della didattica a distanza, specie per gli studenti più piccoli. Le famiglie con figli sono sull’orlo di una crisi di nervi per la pandemia burocratica - osserva l'ex premier nella sua Enews -, non solo per la pandemia sanitaria. Semplifichiamo: dico ai ministri Speranza e Bianchi di semplificare subito". (Rin)