Germania: ministro Economia Habeck, crescita 2022 corretta al ribasso al 3,6 per cento

- La Germania dovrebbe registrare nel 2022 una crescita del 3,6 per cento e non del 4,1 per cento come previsto in precedenza. È quanto dichiarato dal ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, durante la presentazione del Rapporto annuale sull'economia, approvato oggi dal governo federale. Secondo l'esponente dei Verdi, la ripresa è stata “frenata” dalle crisi del coronavirus e delle catene di approvvigionamento globali, nonché dalle tensioni geopolitiche. Tuttavia, vi è ragione per essere ottimisti. L'industria tedesca si conferma, infatti, “molto robusta”, con sviluppi positivi in particolare nel settore dell'auto. Permane, invece, “problematico” il comparto dei fornitori di servizi. Per Habeck, ciò “non sorprende”, date le restrizioni per il contenimento del Covid-19 in vigore in Germania. Con riguardo all'inflazione, il ministro dell'Economia e della Protezione del clima ha comunicato che, nel 2022, l'indicatore dovrebbe salire al 3,3 per cento con un incremento di 0,2 punti su base annua. Nel 2023, il dato dovrebbe muoversi in ribasso al 2 per cento. Per quest'anno, infine, il tasso di disoccupazione è stimato al 5,7 per cento, con un declino al 5,1 per cento nel 2023. (Geb)