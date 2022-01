Sanità: Moratti, in Lombardia solo vaccini a rna messaggero, non a vettore virale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Nella seduta di oggi della Commissione consiliare Sanità, presieduta dal leghista Emanuele Monti, l'assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti, ha risposto ad alcuni question time dei consiglieri su vari temi: vaccini a vettore virale, farmaci monoclonali, gestione della Asst di Mantova, forma giuridica degli accreditamenti delle strutture sanitarie private, Irccs San Gerardo di Monza. In particolare, l'assessore Moratti rispondendo a una interrogazione, a firma di Luigi Piccirillo del Gruppo Misto, ha confermato che Regione Lombardia considera validi ai fini del green pass i test salivari per bambini e ragazzi disabili, "un'opzione considerata adatta a talune categorie di soggetti". Per quanto riguarda i vaccini a vettore virale (Vaxzevria e Janssen), la vice presidente Moratti ha confermato che "ad oggi non vengono più somministrati. Regione Lombardia somministra solo vaccini a rna messaggero, anche per la prima dose nella fascia di età 5-11 anni". Infine, per quanto riguarda l'utilizzo dei farmaci a base di anticorpi monoclonali, l'assessore ha confermato le disponibilità, lamentando però "una grave carenza, tema che è stato posto all'attenzione della Commissione degli assessori regionali, la cui gestione però è affidata alla struttura commissariale". Al termine dell'audizione il presidente Monti, accogliendo una richiesta della consigliere Carmela Rozza (Pd), ha annunciato che sarà approfondito in un'audizione con la stessa Moratti, da calendarizzare settimana prossima, il tema della governance del Piano regionale di prevenzione, che la Commissione dovrebbe votare il prossimo 2 febbraio.(Com)