Campidoglio: De Santis (CR), consigliera Tempesta si metta al lavoro, bilancio vergognoso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Due problematiche peraltro clamorosamente alla ribalta della cronaca, con Roma da un lato invasa dai rifiuti nonostante il 'piano straordinario di raccolta' messo in campo dal sindaco, dall'altro azzoppata dalla carenza cronica di mezzi pubblici, con, solo a titolo di esempio, 15 treni funzionanti e in servizio sui 30 previsti per la linea B della metropolitana. Insomma, la montagna che ha partorito il topolino - sottolinea il consigliere -. La consigliera dovrebbe darsi una svegliata, lavorare, cambiare disco e smettere lei di fare polemiche ad arte: perché oggi governano loro e tutta loro è la responsabilità su Roma. Senza dimenticare il vecchio adagio che spesso chi semina vento raccoglie tempesta", conclude De Santis. (Com)