Imprese: Enel per il terzo anno consecutivo nel Gender-Equality Index 2022 di Bloomberg

- Enel è stata confermata per il terzo anno consecutivo nel Bloomberg Gender-Equality Index (Gei) come una delle aziende leader di 11 settori, con sede in 45 Paesi, su quasi 11.700 società quotate in borsa valutate sulla base dell’ampiezza dell’informativa e dei risultati raggiunti dalle loro iniziative di inclusione di genere. Anche Endesa, società spagnola controllata di Enel, è stata confermata nell'indice, mentre Enel Chile è stata inclusa per la prima volta. “La conferma di Enel nel Gender-Equality Index di Bloomberg per il terzo anno consecutivo è un altro importante riconoscimento del nostro impegno continuo nei confronti dei principi della diversità di genere e dell’inclusione,” ha dichiarato Guido Stratta, direttore di People and Organization di Enel. “In Enel, abbracciamo la diversità come un'opportunità per creare una cultura che supporti tutte le persone nell'esprimere il loro potenziale a tutti i livelli e in tutta la catena del valore, cercando sempre di contribuire a una solida base per un mondo prospero e sostenibile". Il framework per la rendicontazione in materia di genere di Bloomberg è un metodo di reporting e divulgazione standardizzato a livello internazionale dei dati di genere in ambito aziendale. Fornisce alle società un modello per misurare il modo in cui promuovono l'uguaglianza di genere attraverso cinque pilastri: leadership femminile e pipeline di talenti, parità salariale e parità di retribuzione di genere, cultura inclusiva, politica sulle molestie sessuali e branding a favore delle donne. (segue) (Com)