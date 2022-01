Imprese: Enel per il terzo anno consecutivo nel Gender-Equality Index 2022 di Bloomberg (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel è stata confermata nell’indice grazie a un punteggio superiore alla soglia globale stabilita da Bloomberg, che testimonia un elevato livello di trasparenza e di risultati complessivi realizzati sui cinque pilastri del framework. Enel si distingue nel Gei di Bloomberg per le sue politiche di promozione della presenza delle donne nel Consiglio di Amministrazione, nelle posizioni manageriali e nelle nuove assunzioni, al contributo dato alla parità di retribuzione, e alla definizione di benefici sociali e di soluzioni di equilibrio tra vita privata e vita professionale per tutti i suoi dipendenti. Inoltre, nell'edizione di quest'anno, in linea con la precedente valutazione, è stato espressamente riconosciuto l'impegno di Enel nella prevenzione delle molestie sessuali sul luogo di lavoro. Le migliori prassi innovative realizzate sulla diversità di genere hanno consentito a Enel di raggiungere un livello di performance complessivo del 13 per cento superiore al punteggio medio delle altre imprese incluse nell’indice. (Com)