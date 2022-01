Imprese: Leonardo per il secondo anno nel Gender-Equality Index di Bloomberg (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un impegno, quello dell’azienda, che si declina attraverso misure concrete in tema di parità di genere, a partire dall’adozione di una politica di remunerazione legata al raggiungimento di obiettivi Esg (Environmental, Social and Governance), tra cui l’assunzione di donne con profili Stem (Science, Technology, Engineering & Mathematics). Nel Piano di sostenibilità, inoltre, figurano obiettivi dedicati alla parità di genere: l’ingresso di almeno il 32 per cento di donne sul totale delle assunzioni a partire dal 2022, mentre, entro il 2025, l’assunzione del 30 per cento di donne in area Stem e il raggiungimento del 20 per cento di dirigenti donne. Un approccio rafforzato sia da progetti di formazione, orientamento e mentoring, a partire dal sistema educativo (scolastico, universitario e della ricerca) per favorire l’accesso ai percorsi professionali, con particolare attenzione al mondo femminile, sia da iniziative di supporto e programmi di sviluppo per diffondere modelli inclusivi per valorizzare il potenziale delle persone ed evitare pregiudizi di genere. La leadership di Leonardo su tematiche di sostenibilità è attestata, a livello internazionale, da numerosi riconoscimenti: l’inserimento tra le aziende leader nei Dow Jones Sustainability Indices di S&P Global, con l’ottenimento del punteggio più alto del settore Aerospace & Defense per il terzo anno consecutivo; il posizionamento nella fascia A del Defence Companies Index on Anti-Corruption and Corporate Transparency (Dci) elaborato da Transparency International; le conferma nella “Climate A List” dell’organizzazione internazionale Cdp e del ruolo di Global Compact Lead delle Nazioni Unite. La sottoscrizione, nel 2021, della linea di credito Revolving Credit Facility e la successiva linea di credito Term Loan, entrambe legate a indicatori Esg, il 50 per cento degli investimenti a supporto degli Sdg, il miglior posizionamento di Leonardo nei principali rating Esg e l’adozione di un modello di rendicontazione integrato, sono ulteriori elementi che testimoniano la solidità della strategia sostenibile dell’azienda, parte integrante del business e fattore determinante nel rapporto col mercato dei capitali. (Com)