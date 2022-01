Speciale difesa: paracadutisti russi giunti in Bielorussia per esercitazioni congiunte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I paracadutisti russi sono arrivati in Bielorussia per prendere parte alla verifica delle forze di reazione dell'Unione Statale. Lo comunica il ministero della Difesa bielorusso, precisando che la divisione si sta dirigendo dalla stazione ferroviaria di Brest-Juzhnij verso le postazioni assegnate. Il test delle forze di reazione dell'Unione Statale si svolgerà in due fasi. Nella prima, che durerà sino al 9 febbraio, saranno trasferite truppe sul territorio bielorusso, al fine di organizzare la difesa di importanti strutture statali e militari, nonché per presidiare i confini aerei e verificare la prontezza dell'aeronautica. Nella seconda fase, dal 10 al 20 febbraio, si terranno le esercitazioni congiunte "Determinazione Alleata-2022", in cui saranno simulate la repressione di aggressioni esterne, attività di contrasto al terrorismo e di tutela degli interessi dell'Unione statale. (Rum)