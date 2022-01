Speciale difesa: Festa della Repubblica in India, parata conclusa col volo di 75 aerei militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è appena conclusa a Nuova Delhi la parata per la Festa della Repubblica. Il finale è stato affidato all’Aeronautica militare, che ha fatto sorvolare la capitale da 75 aerei, nell’anno in cui l’India celebra il 75mo anniversario dell’Indipendenza (15 agosto). Oltre alla forza aerea sono state rappresentate le altre forze armate, Esercito e Marina, ciascuna con un suo contingente. Presenti anche la Guardia costiera e diverse forze di polizia. Inoltre, l’Organizzazione per la ricerca e lo sviluppo della difesa (Drdo) ha esibito alcune tecnologie militari frutto dell’industria nazionale. Per quanto riguarda la componente civile, dodici tra Stati e Territori dell’Unione hanno presentato i loro “tableaux”, a testimonianza della diversità culturale del Paese: Arunachal Pradesh, Haryana, Chattisgarh, Goa, Gujarat, Jammu e Kashmir, Karnataka, Maharashtra, Meghalaya, Punjab, Uttar Pradesh e Uttarakhand. Altri “tableaux” sono stati presentati da nove ministeri: Istruzione, Aviazione civile, Comunicazioni, Interno, Edilizia abitativa e affari urbani, Industria tessile, Diritto e giustizia, Acqua potabile e servizi igienico-sanitari, Cultura. (Inn)