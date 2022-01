Speciale difesa: Ucraina, politologo Kepel a "El Mundo", crisi dimostra la debolezza della Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è stato effettuato un ripensamento del ruolo della Nato dopo la caduta del Muro di Berlino e oggi ha raggiunto i suoi limiti ed è diventata inefficiente come dimostrato dalla crisi in Ucraina. Lo ha affermato il politologo francese Gilles Kepel in un'intervista al quotidiano "El Mundo", spiegando che per questa ragione l'Unione europea deve impegnarsi maggiormente per una propria politica di difesa e sicurezza. "Questo è uno degli obiettivi della presidenza francese (del Consiglio dell'Unione europea), ma non viene seguito dagli altri partner europei", ha detto Kepel. (Spm)