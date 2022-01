Speciale difesa: Ucraina, ministro Esteri Slovacchia, minaccia conflitto a pochi chilometri da nostro confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Ucraina, a pochi chilometri dalla Slovacchia, esiste una minaccia di conflitto militare ed è necessario averne la consapevolezza. Lo ha detto il ministro degli Esteri di Bratislava, Ivan Korcok, dopo la riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza convocato dal premier slovacco, Eduard Heger. Secondo quanto ha riferito l’agenzia di stampa “Tasr”, Korcok ha dichiarato che alcune delle richieste fatte dalla Federazione Russa non sono ricevibili ma c’è ancora lo spazio per una soluzione diplomatica. “Le richieste russe includono cose che non sono negoziabili a nostro avviso. Riscriverebbero l’intera architettura di sicurezza in cui sono entrati la Slovacchia e altri Paesi dopo il 1989”, ha detto il capo della diplomazia slovacca. I cittadini di questi Paesi, ha continuato, hanno il diritto di scegliere a quali infrastrutture di difesa appartenere. Korcok ha aggiunto che il Consiglio di sicurezza si riunirà per ricevere nuove informazioni dai servizi di intelligence. “Per il continente europeo è la situazione peggiore dalla fine della Seconda guerra mondiale”, ha affermato il ministro. (Vap)