Imprese: Airbus Helicopters in ripresa nel 2021, forte impulso dai Paesi di origine

- Nel 2021 Airbus Helicopters ha registrato 419 ordini lordi (414 netti), mostrando solidi segni di ripresa dalla situazione di mercato del 2020, pesantemente colpita dalle conseguenze economiche della pandemia Covid-19. (2020 - 289 ordini lordi / 268 netti). Secondo quanto riferito dalla stessa casa produttrice in un comunicato, l'aumento degli ordini di elicotteri leggeri, H125 e H130, riflette la ripresa del mercato civile e parapubblico. La società ha avuto un forte impulso dai propri paesi d'origine, con la Francia che ha ordinato 40 H160 (versioni civili e militari), otto H225M e due H145, la Spagna che ha ordinato 36 H135 e la Germania che ha acquistato otto H145 per la Polizia della Baviera. Le consegne sono passate da 300 nel 2020 a 338 nel 2021, contribuendo alla quota preliminare del 52 per cento di Airbus Helicopters nel mercato civile e parapubblico e confermando la propria posizione di leader del mercato. In termini di unità di velivoli, Airbus Helicopters ha registrato un rapporto netto 'book to bill' superiore a uno. (segue) (Com)