Imprese: Airbus Helicopters in ripresa nel 2021, forte impulso dai Paesi di origine (2)

- "Il 2021 è stato un anno di grandi impegni per Airbus Helicopters. Ci siamo impegnati a sviluppare nuovi prodotti e servizi che soddisfino le esigenze dei nostri clienti, come il lancio dello sviluppo di un innovativo H160M per il programma congiunto di elicotteri leggeri delle Forze armate francesi e la creazione del nuovo pacchetto di servizi HCare Classics per i clienti che utilizzano i nostri elicotteri legacy. Abbiamo anche consegnato il primo H160 in assoluto all'operatore giapponese All Nippon Helicopter. È nostro dovere innovare e fare da pionieri nell'aerospazio sostenibile e a tal fine abbiamo iniziato a implementare l'uso di carburante sostenibile e abbiamo proseguito il nostro viaggio nella mobilità aerea urbana con la presentazione di CityAirbus NextGen", ha dichiarato Bruno Even, amministratore delegato di Airbus Helicopters. "Sono fiero dei nostri team che hanno lavorato duramente per ottenere tutti questi risultati. Il loro impegno nei confronti dei valori di Airbus, come lavoro di squadra, affidabilità e integrità, ci permetterà di continuare a lavorare sulla sicurezza della catena di approvvigionamento e di realizzare continui miglioramenti per facilitare le operazioni dei nostri clienti. Apprezzo particolarmente la fiducia che i nostri clienti ripongono nelle nostre persone, nei nostri prodotti e nei nostri servizi per aiutarli a svolgere ogni giorno le loro missioni essenziali", ha aggiunto. (segue) (Com)