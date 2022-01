Imprese: Airbus Helicopters in ripresa nel 2021, forte impulso dai Paesi di origine (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda nel 2021 ha incrementato le consegne di H145 pentapala nel 2021 e ha consegnato il primo retrofit di H145 pentapala a DRF Luftrettung, un operatore tedesco di servizi medici di emergenza con elicotteri, alla fine di maggio. Altre consegne chiave sono state il primo H225M per Singapore a marzo, il primo H225M in configurazione da combattimento navale per la Marina brasiliana e il primo NH90 TTH per il Qatar, consegnato prima del previsto. Nel Nord America, la US Army ha preso in consegna il primo UH-72B dagli stabilimenti di Airbus Helicopters di Columbus, nel Mississippi, mentre la flotta Lakota ha raggiunto l'importante traguardo di un milione di ore di volo. Gli ordini principali per il 2021 consistono in 93 H145 e 52 H160, che comprendono il primo lotto di H160M per le Forze armate francesi e 10 H160 per la Gendarmerie Nationale, il primo cliente per il mantenimento dell'ordine pubblico per questo modello. Airbus Helicopters ha anche ampliato la propria partnership con The Helicopter Company in Arabia Saudita, che ha aggiunto 20 H145 e 6 ACH160 alla propria flotta in crescita di elicotteri Airbus. L'H225 ha visto il 2021 iniziare bene con il suo cliente di lunga data, la Guardia Costiera giapponese, che in marzo ha ordinato altri due elicotteri da aggiungere alla propria flotta. (segue) (Com)