Imprese: Airbus Helicopters in ripresa nel 2021, forte impulso dai Paesi di origine (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La suite di offerte HCare di Airbus Helicopters continua a convincere i clienti del proprio valore aggiunto, annoverando clienti nuovi e di ritorno quali Air Methods che a febbraio ha firmato un contratto aggiuntivo per coprire 80 EC135. La società ha ampliato la propria gamma nel 2021 con HCare Classics, una serie di servizi su misura per la propria flotta di circa 2.000 elicotteri H120, Dauphin, Puma e Gazelle in servizio. HDataPower è un esempio del continuo impegno di Airbus Helicopters nella digitalizzazione e nell'utilizzo dei vantaggi (risparmio di tempo, maggiore disponibilità della flotta, ottimizzazione dei costi) che può offrire ai clienti con velivoli equipaggiati con Helionix avvalendosi dei dati generati dai sistemi dell'elicottero. Il 2021 è stato un anno fondamentale ed emozionante per l'innovazione e il miglioramento dei prodotti di Airbus Helicopters. L'aumento delle prestazioni dell'H125 ha ricevuto la certificazione sia da parte di Easa che di Faa consentendo agli operatori di trarre pieno vantaggio dall'aumento di potenza del 10 per cento fornito dai motori Arriel 2D. L'azienda ha anche aggiunto l'H175M al proprio portafoglio di prodotti militari. Il VSR700, il sistema aereo senza pilota di Airbus, ha iniziato l'espansione dell'inviluppo di volo in vista delle prove in mare che si terranno nel corso di quest'anno. (segue) (Com)