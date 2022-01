Imprese: Airbus Helicopters in ripresa nel 2021, forte impulso dai Paesi di origine (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2021 è stato particolarmente utile per la tabella di marcia di decarbonizzazione della società, si prosegue nel comunicato. L'elicottero Flightlab ha iniziato a testare in volo nuove tecnologie, tra cui il sistema di back-up del motore che non solo mira a migliorare la sicurezza, ma è anche un primo passo fondamentale sulla strada dell'ibridazione. Airbus Helicopters ha anche lanciato un 'Saf User Group' dedicato alla comunità dell'ala rotante nel tentativo di accelerare la diffusione dei biocarburanti, ha iniziato a utilizzare carburante sostenibile per l'aviazione per l'addestramento e le prove di volo nei suoi siti principali in Francia e Germania, e ha concluso l'anno facendo volare un H225 con un motore alimentato al 100 per cento da Saf. Uno dei momenti salienti è stato quando, all'Airbus summit, nel settembre 2021, Airbus Helicopters ha presentato CityAirbus NextGen, il nuovo prototipo progettato per offrire un volo a zero emissioni in ambienti urbani. Il velivolo completamente elettrico per il mercato della mobilità aerea urbana è solo uno dei motivi per cui Airbus Helicopters è alla ricerca di 500 figure professionali da assumere nel 2022. (Com)