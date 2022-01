Tunisia: ministra Commercio Rabhi riceve ambasciatore Ue Cornaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra del Commercio e dello sviluppo delle esportazioni della Tunisia, Fadila Rabhi, ha ricevuto oggi l'ambasciatore dell'Unione europea a Tunisi, Marcus Cornaro. Lo rende noto il ministero del Commercio tunisino sulla sua pagina Facebook ufficiale. L’incontro è stata l’occasione per seguire lo sviluppo degli scambi commerciali tra Tunisia e Ue, prosegue il comunicato, evidenziando l’importanza di migliorare “le condizioni di accesso al mercato in modo da rafforzare le esportazioni tunisine verso il mercato europeo”. In questa occasione, sono stati discussi i vari programmi e progetti in corso nell'ambito della cooperazione finanziaria e tecnica con l'Unione europea per modernizzare il settore commerciale del Paese nordafricano.(Tut)