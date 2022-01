Repubblica Ceca: Corte costituzionale respinge conversione alternativa dei voti in seggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale ceca ha respinto la richiesta del Partito pirata e di Sindaci e indipendenti (Stan) di modificare il metodo di conversione dei voti in seggi della Camera dei deputati. Lo ha riferito l’agenzia di stampa “Ctk”. La medesima proposta era stata già respinta dalla Suprema corte amministrativa. L’attuale formula elettorale ha fatto sì che i Pirati, in coalizione con Stan, ricevessero soltanto tre seggi alle elezioni dello scorso autunno, nonostante la coalizione avesse ottenuto un totale di 37 seggi. La richiesta è stata respinta per motivi procedurali. (Vap)