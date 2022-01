Germania-Russia: presidente commissione Difesa Bundestag, Nord Stream 2 non verrà attivato per ora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gasdotto Nord Stream 2, che collega Russia e Germania attraverso il Mar Baltico, “non è ancora stato attivato e non credo che lo sarà per il momento”. È quanto affermato dalla presidente della commissione Difesa del Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, con riferimento alle tensioni al confine russo-ucraino. Intervistata dal gruppo editoriale Rnd, l'esponente del Partito liberaldemocratico (Fdp) ha evidenziato come sia “impensabile fare affari con chi sta minacciando i Paesi vicini nel cuore dell'Europa e ora sta effettuando esercitazioni in Bielorussia”. Per Strack-Zimmermann, “finché questa aggressione non finirà, non potremo impegnarci seriamente in ulteriori accordi sul gas con la Russia”. Ciò dovrebbe essere “chiaro a tutti i soggetti coinvolti”. Infine, la presidente della commissione Difesa del Bundestag si è chiesta: “Che tipo di segnale sarebbe se un socio in affari facesse contemporaneamente tintinnare la propria sciabola?”. (Geb)