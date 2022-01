Regno Unito: leader laburista Starmer, se Johnson rispetta codice ministeriale si deve dimettere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal momento che il primo ministro britannico Boris Johnson riconosce che il codice di comportamento ministeriale vale anche per lui, la domanda è se procederà con le dimissioni. È quanto osservato dal leader del Partito laburista, Keir Starmer, durante le interrogazioni parlamentari in corso oggi a Londra, dove il premier dovrà rispondere a ulteriori accuse sulle feste a Downing Street in violazione delle restrizioni anti Covid. È prevista nelle prossime ore, inoltre, la pubblicazione del rapporto dell'inchiesta interna condotta dall'ufficio governativo in merito al così detto "partygate". Starmer è stato "implacabilmente opportunista in tutto, passando da una parte all'altra" nella vicenda, ha affermato Johnson rispondendo alle accuse del leader laburista. Alle prime accuse di Starmer, sull'opportunità delle dimissioni del premier nel rispetto del codice ministeriale, Johnson ha risposto di conoscere le regole precisando che si sta "concentrando" sulla ripresa del Paese e sulla creazione di nuovi posti di lavoro. (Rel)