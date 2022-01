Regno Unito: leader laborista, Johnson sta ignorando questioni importanti come l'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier britannico Boris Johnson sta ignorando questioni importanti per il Paese, come la crisi in Ucraina, per concentrarsi sulla crisi del suo governo. È quanto ha affermato il leader laborista Keir Starmer durante le interrogazioni al primo ministro in corso alla Camera dei Comuni. Starmer incolpa il premier di essere distratta dalle accuse per le feste tenute a Downing Street nonostante le restrizioni anti Covid. Johnson ha a sua volta accusato il leader del Partito laborista di "ignoranza" sulle questioni in corso. "Quello che sta succedendo è che il governo britannico sta riunendo l'Occidente per decidere il pacchetto di sanzioni più duro possibile per dissuadere il presidente Putin da un'invasione sconsiderata e catastrofica", ha affermato il capo dell’esecutivo. (Rel)