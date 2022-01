Regno Unito: feste a Downing Street, Starmer chiede a Johnson se pubblicherà per intero rapporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito laborista britannico Keir Starmer ha chiesto al primo ministro Boris Johnson se intende pubblicare per intero i risultati dell'indagine interna condotta dall'ufficio di gabinetto in merito alle feste a Downing Street durante le restrizioni Covid. "Dobbiamo lasciare il rapporto all'investigatore indipendente", ha risposto Johnson, riferendosi a Sue Gray, la segretaria di gabinetto. Tuttavia i cittadini, sostiene Johnson, sono più interessati a sapere "cosa farà il governo per affrontare le misure che contano per tutti noi, tra cui affrontare l'aumento del costo della vita, l'aumento dei costi del carburante e tagliare le tasse per le persone sul credito universale". (Rel)