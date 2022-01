Casa: Maran, aprire dibattito sul 'caro affitti' a Milano, lasciare solo al mercato è soluzione da 1957

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre aprire un dibattito sul tema dell'eccessivo costo degli affitti a Milano e sull'opportunità di un blocco dei prezzi o, quantomeno, su come trovare una soluzione. Lo ha detto l'assessore alla casa del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran, a margine della presentazione della mostra dei disegni dei bambini di Terezin all'aeroporto di Linate, tornando sul problema del caro affitti in città sollevato dal consigliere Michele Albiani (Pd) durante la seduta di consiglio comunale di lunedì scorso. "Credo non ci si debba scandalizzare di fronte alle proposte – ha proseguito Maran – e penso invece sia importante aprire un dibattito sulla questione case. Quel che è accaduto nelle ultime settimane è che finalmente si pensa che la questione del costo della vita non è solo una norma di mercato, ma necessita di un ragionamento politico. Ragioniamoci, non vuol dire assolutamente che una soluzione è quella giusta, ma è politica discutere che lavoratori e studenti possano vivere in città. Poi magari troveremo le formule adatte. Non credo si debba arrivare alla proposta di Albiani oggi, ma penso sia sbagliato dire che non se ne può neanche discutere". Durante la seduta consiliare di lunedì, il consigliere leghista Samuele Piscina ha definito la proposta di Albiani priva di fondamenta giuridiche, affermando che è il mercato a regolare i prezzi e la responsabilità del caro affitti sarebbe della sinistra milanese, rea di osteggiare un'ulteriore espansione edilizia in città. "Questa – ha commentato Maran - è una posizione che aveva una sua ragionevolezza nel 1957, il mondo è andato avanti rispetto a quello che dicono loro e bisogna discuterne. Di sicuro questa amministrazione sta dalla parte di studenti e lavoratori che vogliono acquistare o affittare casa a prezzi accessibili e deve lavorare per creare le condizioni affinché questo avvenga. Si può fare nelle norme di mercato come accade in tutta Europa, tutte le città stanno affrontando il tema del fatto che i costi salgono perché più gente vuole vivere in città, lavoriamo per trovare le soluzioni migliori. E quel che già accade a Parigi e Barcellona, che sono città con il blocco degli affitti" "Alcune soluzioni le abbiamo già trovate, ad esempio l'idea che un'area come l'ex Macello, anziché essere nel libero mercato, abbia trovato chi costruirà 1200 appartamenti a prezzi convenzionati in affitto è una scelta politica, e io credo si debba procedere in quella direzione", ha concluso l'assessore. (Rem)