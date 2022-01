Speciale difesa: Russia, ministero Difesa, esercitazioni su larga scala in Mar Nero con oltre 20 navi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 20 navi della flotta russa del Mar Nero sono attive nel suddetto Mare per prendere parte ad esercitazioni su larga scala. Lo afferma il ministero della Difesa russo. Navi da guerra, battelli da combattimento e navi di supporto hanno lasciato i porti di Sebastopoli, in Crimea, e Novorossijsk, per effettuare il passaggio verso le aree designate. Navi missilistiche di diverse dimensioni, fregate, pattugliatori, navi da sbarco, piccole navi antisommergibili, nonché dragamine sono coinvolti nella composizione di raggruppamenti eterogenei, di gruppi d'attacco e di distaccamenti di navi da sbarco. Inoltre gli equipaggi condurranno una serie di esercitazioni e corsi di formazione sull'organizzazione delle comunicazioni e delle manovre sicure in aree con navigazione intensiva e sull'organizzazione della difesa aerea. (Rum)