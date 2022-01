Speciale difesa: Turchia-Usa, nuovo ambasciatore statunitense presenterà oggi credenziali a presidente turco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo ambasciatore degli Stati Uniti, Jeffrey Lane Flake, presenterà oggi le proprie credenziali al presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan. Lo ha riferito il quotidiano turco filo-governativo "Daily Sabah". "Vogliamo lavorare in stretto contatto con il nuovo ambasciatore statunitense, in modo da rafforzare le relazioni con Washington e appianare le divergenze", ha commentato la nomina il ministro degli Esteri di Ankara, Mevlut Cavusoglu, che ha poi definito Flake "non proprio un anti-turco, nonostante alcune sue posizioni non ci piacciano", riferendosi ad alcune dichiarazioni rilasciate da Flake stesso al Congresso statunitense su questioni che in passato hanno causato attrito tra i due Paesi, come il sostegno Usa alle milizie curde in Siria o le critiche all'acquisto del sistema di difesa aereo russo S-400 da parte di Ankara. (Tua)