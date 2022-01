Turchia: presidente Erdogan chiede al suo partito di organizzare forum su Metaverse e cripto-valute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Rercep Tayyip Erdogan, ha chiesto al sua formazione politica, il Partito della giustizia e dello sviluppo (Akp), maggioritario in parlamento, di organizzare un forum su social media dedicato a "Metaverse" e cripto-valute. Lo riferisce il quotidiano turco "Hurriyet". Da quanto emerso, lo scopo del forum sarebbe valutare le possibili implicazioni economiche, politiche e social degli ultimi strumenti digitali. Lo stesso Erdogan avrebbe detto che parteciperebbe al forum per capire in che modo sfruttare tali strumenti. Nello specifico, il capo dello Stato turco sarebbe interessato ai risvolti nei campi della diplomazia digitale e della comunicazione di massa, settori in cui la Turchia potrebbe svilupparsi molto rapidamente, così come negli investimenti dei privati in piattaforme social e cripto-valute. (Tua)