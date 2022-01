Regno Unito: sequestro sinagoga in Texas, arrestati altri due uomini a Manchester

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due uomini sono stati arrestati a Manchester, nel Regno Unito, nell’indagine sul sequestro alla sinagoga di Colleyville, in Texas, il 15 gennaio scorso. Lo ha reso noto l’emittente “Bbc” sulla base di quanto appreso dalla polizia di Manchester. Altri due uomini erano stati arrestati a Birmingham e Manchester il 20 gennaio ma sono stati poi rilasciati senza ulteriori accuse. Le forze dell'ordine hanno fatto sapere che la polizia antiterrorismo del Nord-Ovest del Regno Unito sta continuando le indagini e lavorando a stretto contatto con le forze di polizia degli Stati Uniti. Il 44enne britannico Malik Faisal Akram, autore del sequestro di quattro persone, è deceduto dopo uno scontro con la polizia statunitense. L'uomo era stato in precedenza già indagato dall'ente per la sicurezza e il controspionaggio del Regno Unito (MI5). (Rel)