I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mozambico: tempesta Ana, almeno 15 morti nella provincia di Tete - Almeno 15 persone in Mozambico sono morte a causa delle inondazioni e dei danni causati dalla tempesta tropicale Ana. Lo riferiscono le autorità di soccorso citate dai media locali, secondo cui il fenomeno meteorologico iniziato lunedì scorso nella regione settentrionale del Paese ha lasciato una scia di distruzione su proprietà pubbliche e private, tra cui case, ospedali, scuole, tralicci dell'elettricità e ponti. La provincia più colpita è stata quella occidentale di Tete, dove sono morte sei persone tra cui bambini. Secondo quanto riferisce la stampa locale, la città di Tete è stata disconnessa dal distretto di Moatise dopo il crollo del ponte sul fiume Rovubwe, affluente del fiume Zambesi. Inoltre, quattro veicoli di un convoglio che includeva il governatore di Tete, il sindaco della città e altro personale che li accompagnava sono stati spazzati via dal fiume mentre tornavano da un sopralluogo per il rilevamento dei danni. Il governatore, il sindaco e la maggior parte degli altri passeggeri sono stati salvati tuttavia tre persone, tra cui un giornalista, risultano ancora disperse. Sebbene la tempesta tropicale si sia dissipata, i meteorologi affermano che nelle regioni centrali e settentrionali continueranno forti piogge, venti e temporali. (segue) (Res)