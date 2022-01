I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sahel: oggi ministeriale Ue-G5, focus su sanzioni al Mali e crisi in Burkina Faso - Si terrà oggi, 26 gennaio, alla presenza dell'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, la riunione Ue-G5 Sahel, l'alleanza che riunisce sotto la guida francese Mali, Niger, Ciad, Burkina Faso e Mauritania. Secondo quanto annunciato da Borrell in una conferenza stampa tenuta alla vigilia dell'appuntamento, la riunione si focalizzerà sulla situazione in Mali e sulla volontà di Bruxelles di imporre sanzioni al Paese dopo la decisione della giunta militare che ha preso il potere con il golpe del 25 maggio scorso di rinviare l'organizzazione di elezioni democratiche. "Le decisioni prese dalle autorità del Mali per una transizione in un arco di 4 anni ed il dispiegamento delle milizie (del gruppo paramilitare russo) Wagner non sono accettabili per noi", ha detto Borrell. "La (Comunità dei Paesi dell'Africa occidentale) Cedeao ha adottato sanzioni economiche e finanziarie e noi lavoriamo su questa linea. Ci sarà un incontro il 26 gennaio con i ministri degli Affari esteri del G5 Sahel. Spero di avere l'occasione di parlare con loro e in particolare con il ministro del Mali. Nessuna decisione sarà presa fin tanto che questa riunione abbia luogo. Spero che questa opportunità ci permetta di far passare il nostro messaggio", aveva sottolineato Borrell. (segue) (Res)