I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

- Ciad: gruppi politico-militari esclusi dal dialogo nazionale si impegnano per la pace - I gruppi politici e militari del Ciad che hanno partecipato ai colloqui convocati dalla Comunità di Sant'Egidio si impegnano con risolutezza per la pace e l'unità del Paese, ma denunciano la loro mancata consultazione ai colloqui preliminari al dialogo nazionale ospitati a Doha. Lo hanno dichiarato in una nota ufficiale, rinominata "dichiarazione di Roma", al termine dei colloqui tenuti lo scorso 22 gennaio. Nel documento, i firmatari aggiungono di "attendere ancora una risposta formale ed effettiva" alle loro richieste da parte del Comitato tecnico speciale (Cts), l'organismo incaricato dalla giunta militare al potere dopo la morte dell'ex presidente Idriss Déby di organizzare i preparativi al dialogo nazionale di febbraio. Voluto dal figlio di Déby ed attuale capo della transizione, Mahamat, quest'ultimo vorrebbe nelle intenzioni dichiarate offrire a tutte le parti politiche e militari di N'Djamena la possibilità di confrontarsi sulle principali divergenze, in modo inclusivo. Contattati da "Agenzia Nova", i combattenti del Fronte per l'alternanza e la concordia del Ciad (Fact), considerati responsabili della morte dell'ex presidente e che da aprile hanno lanciato un'offensiva contro la giunta militare, affermano tuttavia di essere stati interpellati solo ad agosto, e poi non più inclusi nei preparativi né invitati ai colloqui preliminari in Qatar. (segue) (Res)