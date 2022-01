I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Burkina Faso: fonti di partito, Kaboré "sta bene" ed è detenuto in una villa presidenziale - Il presidente del Burkina Faso Roch Marc Christian Kaboré, deposto con la forza dai militari, "sta bene fisicamente". Lo riferisce il quotidiano francese "Le Figaro" citando fonti interne al partito presidenziale, il Movimento del popolo per il Progresso (Mpp). Secondo la fonte, il presidente è ancora nelle mani dei militari e sarebbe detenuto in un villa presidenziale altamente sorvegliata, da dove avrebbe redatto di suo pugno la lettera di dimissioni poi letta dai giornalisti della televisione nazionale "Rtb". Non è tuttavia chiaro a quali condizioni il presidente deposto sia stato invitato a scrivere questa lettera. Secondo quanto dichiarato ufficialmente dall'Mpp, Kaboré sarebbe sopravvissuto nei giorni scorsi ad un tentativo di assassinio ad opera di un gruppo di militari, in quello che si è configurato come un tentato colpo di Stato. In un comunicato letto in diretta sull'emittente nazionale "Rtb" il partito ha confermato lunedì che l'azione di forza è iniziata la vigilia dopo l'ammutinamento di un gruppo di militari in diverse basi del Paese. "Quello che il 23 gennaio sembrava un semplice ammutinamento di qualche elemento si configura sempre di più come un colpo di Stato contro la nostra democrazia", si legge nel documento, in cui si denuncia "il tentativo di assassinio del presidente Kaboré; l'accerchiamento di palazzo Kosyam (sede della presidenza) da parte di uomini incappucciati e pesantemente armati; l'occupazione della sede della radio e televisione nazionale; il saccheggio della residenza privata del presidente; il tentativo di assassinio di un ministro; la distruzione di beni pubblici e privati". (Res)