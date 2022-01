© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Germania: Covid, al via al Bundestag dibattito su vaccinazione obbligatoria - Inizia oggi al Bundestag il dibattito sull'introduzione in Germania dell'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, aggiungendo che i sostenitori vedono questa misura come necessaria per aumentare in maniera significativa il tasso di vaccinazione. Gli oppositori sottolineano, invece, che fino a poco tempo fa esponenti di spicco di tutti i partiti si sono detti contrari. Al parlamento federale si terrà un dibattito orientativo, poiché manca ancora un disegno di legge. La maggioranza formata da Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp) ha concordato che i deputati votino in libertà di coscienza, senza ricorrere alla disciplina del proprio gruppo parlamentare. All'opposizione, Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu) criticano la decisione come “mancanza di leadership” e chiedono al governo federale di presentare un diegno di legge. Intanto, sia il cancelliere Olaf Scholz sia il ministro della Salute, Karl Lauterbach, si sono chiaramente espressi a favore della vaccinazione obbligatoria a partire dai 18 anni. (segue) (Res)