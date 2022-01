© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: "The Guardian", Australia potrebbe inviare ulteriori scorte di gas in Europa se Mosca chiude i rubinetti - Il governo dell'Australia sta valutando la possibilità di fornire ulteriori scorte di Gas naturale liquefatto (Gnl) all'Europa dopo che gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno espresso il timore che la dipendenza energetica del Vecchio continente dalla Russia lo renda vulnerabile e in una crescente situazione di stallo con Mosca. Lo scrive oggi il quotidiano britannico "The Guardian" ricordando che con oltre 100 mila militari russi vicino al confine con l'Ucraina, gli Usa hanno affermato di stare lavorando con alleati e partner per preparare sanzioni finanziarie "con enormi conseguenze" se il presidente russo, Vladimir Putin, dovesse "invadere" l'Ucraina. Il quotidiano britannico cita un alto funzionario dell'amministrazione del presidente Joe Biden secondo cui Washington starebbe "osservando il flusso globale di Gnl, che provenga dagli Stati Uniti o dall'Australia o da altri luoghi". Anche il Qatar, riferisce la testata, sarebbe parte dei colloqui sull'approvvigionamento energetico. "La conversazione è davvero ampia con molte aziende e Paesi in tutto il mondo", ha detto il funzionario Usa. D'altra parte, il ministro delle Risorse australiano, Keith Pitt, ha affermato che l'Australia è "un esportatore globale leader e affidabile di Gnl" ed "è pronta ad assistere con qualsiasi richiesta di ulteriori forniture". "Questo mostra quanto siano importanti le risorse australiane per le forniture energetiche in tutto il mondo", ha affermato Pitt in una nota. Solo ieri, ricorda l'organo di stampa britannico, il primo ministro britannico, Boris Johnson, ha sottolineato che uno dei "grandi problemi che tutti dobbiamo affrontare" nell'elaborazione di un forte pacchetto di sanzioni contro la Russia resta "la forte dipendenza, in particolare dei nostri amici europei, dal gas russo". Il capo di governo ha aggiunto che il Regno Unito è "in una posizione più forte per resistere al ricatto russo del gas". (segue) (Res)