- Russia-Italia: oggi incontro in videoconferenza tra Putin e rappresentanti imprese italiane - Il presidente russo Vladimir Putin terrà oggi un incontro in videoconferenza con i vertici delle principali imprese italiane presenti nel Paese organizzato dalla Camera di commercio italo-russa. Come già riferito dall'ufficio stampa del Cremlino, si prevede che l'incontro verta su temi di attualità della cooperazione commerciale, economica e di investimento tra Russia e Italia, nonché sulle prospettive di un'ulteriore espansione dei legami commerciali tra gli imprenditori dei due Paesi. Allo stesso tempo, si presterà particolare attenzione alle possibilità di rafforzare l'interazione nel campo dell'energia, dell'industria, della finanza e delle tecnologie a basso impatto ambientale. (segue) (Res)