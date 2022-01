© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grecia: esplosione in un edificio vuoto nel centro di Atene, un ferito - Una forte esplosione si è verificata alle 6:45 (le 5:45 in Italia) di questa mattina in un edificio di Avenida Andrea Syngrou, una delle principali vie di Atene, vicino al Tempio di Zeus Olimpio. L'esplosione ha provocato un incendio al piano rialzato, che si è esteso al primo piano, mentre a causa dell'onda d'urto sono stati arrecati ingenti danni ad altri edifici della zona, secondo quanto riferisce il quotidiano “Kathimerini”. Secondo le prime informazioni, l'edificio era in fase di ristrutturazione e quindi del tutto vuoto. La deflagrazione, tuttavia, ha provocato danni anche nell’area circostante e ferito un uomo che si trovava nei paraggi, un 78enne con ustioni agli arti superiori e inferiori. La polizia ha fermato il traffico in entrambi i sensi di marcia della via, mentre sul posto sono presenti almeno sei mezzi dei vigili del fuoco sono riusciti a mettere rapidamente sotto controllo l’incendio. Restano ancora da stabilire, tuttavia, le cause dell’esplosione che è stata udita in un raggio di diversi chilometri. (segue) (Res)