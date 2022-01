© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spagna: Podemos presenta oggi a Congresso richiesta commissione inchiesta su abusi nella Chiesa - Oggi Unidas Podemos, Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) e Eh Bildu presenteranno al Congresso dei deputati spagnolo (la camera bassa del Parlamento) una petizione per la creazione di una commissione d'inchiesta sulla pederastia nella Chiesa cattolica spagnola. Come riferisce il quotidiano "El Pais", l'obiettivo dell'iniziativa è di indagare "sulle aggressioni sessuali nell'infanzia e nell'adolescenza commesse da membri della Chiesa cattolica" per potere ottenere le informazioni necessarie per "pianificare politiche pubbliche di riparazione, prevenzione e attenzione alle vittime di questo flagello". Se la richiesta sarà accettata dal Congresso si tratterebbe delle prima iniziativa parlamentare del genere in Spagna dove finora sono emerse alcune indagini solo a livello regionale, in particolare in Navarra e Catalogna. La commissione indagherebbe, tra le altre questioni, la portata dell'insabbiamento di tali presunti crimini all'interno della Chiesa, la misura in cui gli enti pubblici sono a conoscenza dell'esistenza di queste pratiche e il numero approssimativo di vittime e di coloro che hanno commesso gli abusi. (Res)