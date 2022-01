I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: firmato oggi accordo con Giordania e Siria per importare elettricità - Il Libano ha firmato oggi un accordo con la Giordania per ricevere elettricità attraverso la Siria, con l’obiettivo di alleviare le continue interruzioni di corrente elettrica. Lo ha dichiarato il ministro dell'Energia del Libano, Walid Fayyad, secondo quanto riferito dal quotidiano francofono “L’Orient le Jour”. “Dobbiamo ancora definire la questione del finanziamento da parte della Banca mondiale e lavoreremo velocemente affinché l'accordo entri in esecuzione”, ha proseguito il ministro Fayyad. L’accordo è stato firmato dal ministro libanese e dagli omologhi di Giordania e Siria, rispettivamente Saleh Kharabsheh e Ghassan al Zamel, entrambi arrivati a Beirut ieri sera. I tre ministri sono stati ricevuti anche dal primo ministro Najib Miqati. L'accordo fornirà al Libano fino a 250 megawatt di elettricità durante il giorno e 150 megawatt di notte, equivalenti a un totale di due ore aggiuntive di elettricità, ha affermato Fayad. Da parte sua, il ministro giordano ha affermato che l’accordo “apre la strada ad una maggiore cooperazione anche in altri settori”, mentre l’omologo siriano ha ricordato che il governo di Damasco “ha sempre insistito sulla necessità di portare a termine l’accordo il prima possibile”. (segue) (Res)