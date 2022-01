© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arabia Saudita: Consiglio dei ministri si riunisce in presenza dopo due anni - Il Consiglio dei ministri dell’Arabia Saudita si è riunito in presenza per la prima volta dopo due anni a causa della diffusione della pandemia di Covid-19. Lo riferisce il quotidiano saudita “Arab News”, secondo il quale i ministri hanno discusso le principali questioni nazionali e internazionali che coinvolgono Riad. Nello specifico, i ministri hanno commentato la crisi sudanese, gli ultimi trattati firmati con il Pakistan, la necessità dell’intervento delle Nazioni Unite in Yemen e le modalità per contrastare gli episodi di pirateria dei ribelli sciiti yemeniti Houthi. (Res)